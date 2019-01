Papa reconhece que igreja "ferida pelo pecado" não soube escutar

As mais lidas

A mais recente viagem do papa à América Latina conduziu-o, em janeiro de 2018, ao Chile.

Durante uma conferência de imprensa na véspera, o porta-voz para os assuntos internos do Vaticano, Alessandro Gisotti, assegurou que este tema estava “no centro das preocupações de Francisco”.

Esta mensagem ocorre semanas antes de uma reunião mundial de prelados, muito esperada, sobre a proteção de menores no seio da igreja.

Durante uma missa celebrada na Catedral de Santa Maria, no Panamá, Francisco fez soar o alarme a propósito de uma “lassidão de esperança que nasce da descoberta de uma igreja ferida pelo pecado e que tão frequentemente não soube escutar”.

O papa reconheceu este sábado, no Panamá, que a igreja católica, “ferida pelo pecado”, não soube ouvir, numa mensagem endereçada a padres e seminaristas no meio de escândalos de abusos sexuais que abalaram a instituição.

