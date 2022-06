Papa pede que trigo não seja usado como "arma de guerra"

"Há uma grande preocupação com o bloqueio do trigo, do qual dependem milhões de pessoas, especialmente os países mais pobres", disse Francisco no final da audiência geral realizada na praça de São Pedro.

O Papa fez um forte apelo para que fossem feitos todos os esforços necessários para resolver esta questão e “garantir o direito universal de as pessoas se poderem alimentar”.

"Por favor, que esse grão, um alimento básico, não seja usado como arma de guerra", pediu Francisco.

Na terça-feira, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) exigiram que a Rússia levante o bloqueio dos portos ucranianos no Mar Negro e permita a exportação de alimentos deste país, devido à ameaça de uma crise alimentar global.