Papa Francisco recebe presidente da Comissão Europeia na sexta-feira

Segundo anunciou o porta-voz do executivo comunitário, Eric Mamer, a audiência com o Papa tem lugar no âmbito de uma deslocação, que se inicia na quinta-feira, de Von der Leyen a Roma.

Esta será a segunda vez que a presidente da Comissão Europeia se reúne com o líder da Igreja Católica, não tendo sido divulgada a agenda do encontro.

Na capital italiana, Ursula von der Leyen vai assistir à primeira edição do Festival do Novo Bauhaus Europeu, que terá lugar de 09 a 12 de junho, em Roma e Bruxelas, e irá reunir-se com o Presidente italiano, Sergio Mattarella.

O Novo Bauhaus Europeu é uma iniciativa filosófica, artística e científica lançada pela Comissão para repensar várias facetas da sociedade no rescaldo da pandemia da doença covid-19.