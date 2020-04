"Ruído nas obras do Museu afeta moradores fechados em casa", é o título do destaque fotográfico da capa do jornal Açoriano Oriental.

Região sem casos positivos pelo quinto dia consecutivo.

Hospitais preparam retoma da normalidade.

Jovem perde visão após agressão violenta.nas Furnas.

Combustíveis baixam para preços de 2016.

João Henriques está de quarentena.