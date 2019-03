PAN inaugura nova sede nos Açores

O PAN - Pessoas-Animais-Natureza, inaugura no próximo sábado, dia 16 de março, pelas 16 horas, a nova sede do partido nos Açores, localizada na Rua do Peru nº 105, em Ponta Delgada.

“Esta iniciativa revela o respeito e a relevância que atribuímos ao trabalho que tem sido desenvolvido nos Açores e espelha também a convicção e o otimismo com que encaramos as possibilidades reais de crescimento e desenvolvimento das atividades do PAN na região”, refere André Silva, deputado do PAN na Assembleia da República, citado em comunicado do partido, este que marcará presença na inauguração.





Desta forma, o PAN/Açores pretende que a inauguração do espaço seja um momento de partilha de ideias e de “experiências sobre vários temas, sendo que a participação dos restantes partidos políticos é bem-vinda”.





A intervenção de André Silva contará com uma apresentação do trabalho do PAN no Parlamento Nacional e incidirá sobre as sinergias que foram possíveis criar entre o trabalho do PAN na Assembleia da República e aquilo que tem sido alcançado nos Açores.





Já a apresentação de Pedro Neves, membro da Comissão Política Nacional e Porta-Voz Regional nos Açores, incidirá sobre o trabalho realizado na região por uma equipa comprometida com uma nova forma de fazer política e “com a audácia e coragem de denunciar e debater assuntos fraturantes que são necessários à mudança social positiva que o PAN tem vindo a defender e a construir”, explica o comunicado.





As eleições europeias do próximo dia 26 de Maio de 2019 serão também um tema a abordar pelos dois oradores. Refira-se que Pedro Neves é candidato do partido, ocupando o terceiro lugar da lista do PAN às Europeias. Para além da escolha do porta-voz do PAN nos Açores, o partido confirma Sónia Domingos como segunda candidata dos Açores nos efetivos da lista para as Europeias.





Na ocasião será apresentada a visão do PAN sobre o contexto singular em que se encontram os Açores na União Europeia.





“Este evento nos Açores marca a visão unificadora do PAN, de que não existe superiorização entre o continente e as regiões autónomas, criando uma estrutura que funciona como um único corpo a trabalhar em uníssono. É sem dúvida um marco diferenciador das atividades do PAN e desta candidatura”, refere no mesmo comunicado, Pedro Neves.