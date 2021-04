PAN/Açores diz que Orçamento para 2021 poderia ser do anterior Governo do PS

“Olhando para os Orçamento de 2019 e de 2020, dir-se-ia que esta proposta [de orçamento para 2021] poderia ter sido mais um documento elaborado pelo anterior governo, pese algumas nuances na alocação de verbas, como seria expectável”, declarou Pedro Neves.

O deputado do PAN falava na Assembleia Legislativa dos Açores, na Horta, no primeiro dia da discussão do Plano e Orçamento da região para 2021.

Pedro Neves criticou a ausência de medidas para a promoção do bem-estar animal nas propostas de Plano e Orçamento dos Açores para este ano.

“É com desalento que não vemos o bem-estar animal como um verdadeiro domínio diferenciado neste orçamento, nem, sequer, como um investimento programado, pelo que, em termos de visão holística”, assinalou.

Pedro Neves destacou que muitas das medidas propostas nos documentos não coincidem com os “princípios ideológicos” do PAN, existindo “linhas vermelhas” que o partido não pode “condescender”.

Contudo, o deputado ressalvou que não está em desacordo com tudo o que é proposto no Plano e Orçamento.

“Nem tudo é antagónico, nem em tudo estamos em desacordo e, sobretudo, queremos realçar a franca abertura do governo para acomodar as propostas da maioria dos partidos e dos parceiros sociais em todas as ilhas”, destacou.

O PAN/Açores disse ainda que existem “questões pendentes” para as quais o partido vai apresentar “propostas efetivas”.

“Quanto aos incentivos à fixação no Serviço Regional de Saúde, parecem-nos ser insuficientes e não devem ser uniformes na região. Para tal, o PAN/Açores quer propor um aumento do valor do incentivo pecuniário e fixado em função das carências sentidas nas respetivas ilhas”, afirmou.

Durante esta semana está a decorrer na Assembleia Regional, no Faial, a discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, que serão votados na sexta-feira.