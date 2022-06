Palmeiras, de Abel Ferreira, goleia Botafogo, de Luís Castro, e é líder

No duelo entre treinadores lusos, o Palmeiras, a jogar em casa, marcou por Rony, aos 12 e 34 minutos, Gustavo Scarpa, aos 18, e Wesley, aos 87, garantindo o quinto triunfo no campeonato.

Com este resultado, o Palmeiras está na liderança do Brasileirão, com 19 pontos, mais um do que o Corinthians, de Vitor Pereira, enquanto o Botafogo sofreu a terceira derrota consecutiva na prova e é 15.º, com 12 pontos, a curta distância de ‘cair’ para os lugares de despromoção.

Na quinta-feira, o técnico português Paulo Sousa saiu do comando técnico do Flamengo, depois de sofrer duas derrotas seguidas, e deixou a equipa no 14.º posto, também com 12 pontos.