Palavra Açores rende um milhão de euros ao Santa Clara em 2024/2025

O apoio, que é referente à temporada de 2024/2025, foi publicado ontem em Jornal Oficial e diz respeito ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo celebrado entre a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas e a SAD dos “encarnados” de Ponta Delgada.

Esta verba, anunciada já após o final da temporada a que diz respeito quando no passado o valor era revelado no início da época, destina-se a apoiar “o plano de ações de desenvolvimento desportivo com vista à promoção da Região Autónoma dos Açores enquanto destino turístico”.

O valor concedido pelo executivo açoriano na época 2024/2025 foi aumentado em 100 mil euros relativamente à verba que a SAD do Santa Clara recebeu nas duas temporadas anteriores, 2023/2024 e 2022/2023, ou seja, 900 mil euros por ano. Este aumento faz o apoio concedido regressar ao valor que foi pago até 2021/2022.

Desde 2022 que a configuração dos apoios no âmbito da palavra Açores foram alterados pelo executivo açoriano, mantendo-se na tutela da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas o apoio que é concedido no âmbito do desporto profissional, no caso, ao Santa Clara.

Os restantes apoios, também no âmbito da palavra Açores, estão a cargo da Secretaria Regional da Saúde e Desporto, através da Direção Regional do Desporto.