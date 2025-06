Desafio de execução do reforço de 41 ME do Solenerge está do lado das empresas

Berta Cabral alerta as empresas açorianas para a necessidade de garantirem a execução do reforço de 41 ME do Solenerge, apelando inclusive a parcerias nacionais. Descarbonização e segurança do abastecimento foram identificados como os principais desafios do setor elétrico na Região Autónoma dos Açores