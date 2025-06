Botes baleeiros coloriram a baía de Ponta Delgada

Cinco botes baleeiros destacaram-se, no sábado, na paisagem da baía da cidade de Ponta Delgada, proporcionando um espetáculo de cor, ritmo e história como há muito não se via na costa sul da ilha de São Miguel.

Numa iniciativa levada a cabo pelo Clube Naval de Ponta Delgada (CNPDL), em estreita colaboração com a Futurismo, a primeira regata de botes baleeiros do clube que assinalou, no passado dia 12, 124 anos de existência, foi o ponto alto das celebrações da data festiva.

A inauguração da Casa dos Botes, no terrapleno do clube, deu o mote para o evento que contou com a cerimónia de batismo do bote “Pedro Cymbron”, o segundo barco do género que o CNPDL e a Futurismo recuperaram com o objetivo de preservar e mostrar às gerações futuras a história e o património da baleação na ilha de São Miguel.

No sábado, e inserida na regata “Marinha 450 anos nos Açores”, cinco embarcações baleeiras - três de São Miguel, uma do Faial e outra do Pico - proporcionaram uma viagem ao passado com as regatas disputadas em duas modalidades: remo e à vela.

O bote “Diana”, do Clube Náutico Lajes do Pico, foi o grande vencedor no remo, seguido pelo “N.ª Sr.ª Fátima”, do Clube Naval de Vila Franca do Campo, e do “Pedro Cymbron”. da Futurismo. No quarto posto terminou o “João Tavares”, do CNPDL.

Na regata à vela destacou-se o “N.ª Sr.ª da Guia”, da Junta de Freguesia de Feteira (Faial), que terminou na primeira posição, seguido pelo “Diana”, “Pedro Cymbron”, “N.ª Sr.ª Fátima” e “João Tavares”.

Diversas atividades náuticas, inseridas nas celebrações do aniversário do CNPDL, animaram a marina de Ponta Delgada, destacando-se, entre outras, a regata de iates “Azab 50 anos” (ganha pelo “Aphrodite”) e uma prova de pesca desportiva de corrico costeiro, cujo vencedor foi o “Wahoo”.