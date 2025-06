Atlantis Cup vai ligar quatro ilhas em 2025

A edição de 2025 da Atlantis Cup - Regata da Autonomia vai ligar, entre os dias 26 de julho e 3 de agosto, as ilhas de São Miguel, Terceira, Graciosa e Faial.

O figurino da prova, organizada pelo Clube Naval da Horta, em parceria com o Clube Naval de Ponta Delgada, o Clube Náutico de Angra do Heroísmo, o Angra Iate Clube e o Clube Naval da Graciosa com o alto patrocínio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) e do Governo Regional dos Açores, foi apresentado na Marina da Horta, na ilha do Faial.

O evento desportivo vai ter início a 26 de julho em São Miguel, disputando-se no dia seguinte as regatas Inshores ORC e a Regata Costeira ANC/NHC ao largo de Ponta Delgada.



A frota da Atlantis Cup 2025 vai, no dia 28 de julho, cumprir a primeira etapa da prova, entre São Miguel e Terceira, sendo que no dia 30 vão ter lugar as regatas Inshores ORC e a Regata Costeira ANC/NHC ao largo de Angra do Heroísmo.

A segunda etapa, entre a Terceira e a Graciosa, será a 31 de julho e, a 2 de agosto, os participantes na 26.ª edição da Atlantis Cup - Regata da Autonomia cumprem a derradeira “perna” da prova, entre a Graciosa e o Faial. A chegada à cidade da Horta está prevista para 3 de agosto e coincide com a abertura oficial da Semana do Mar.



“Uma responsabilidade”

O presidente da ALRAA, Luís Garcia, defendeu que os Açores devem continuar a afirmar-se como exemplo ao aliar o desporto náutico à identidade insular e à responsabilidade ambiental, lembrando que “o desenvolvimento sustentável deixou de ser uma opção para passar a ser um imperativo”.

“Neste arquipélago, o mar não é apenas um recurso: é uma responsabilidade. E esta Regata é um reflexo claro dessa consciência coletiva”, afirmou Luís Garcia, no decorrer da conferência de imprensa de apresentação da Atlantis Cup.

O presidente do parlamento reconheceu a importância de promover uma cultura de proteção do oceano, sublinhando que “os Açores têm sabido posicionar-se na linha da frente da salvaguarda dos seus recursos marítimos”. A título de exemplo, Luís Garcia referiu a criação da Rede de Áreas Marinhas Protegidas e a recente Conferência dos Oceanos, em Nice, onde os Açores foram destacados como uma referência internacional de sustentabilidade e proteção oceânica.

Este ano, e pela primeira vez em 36 edições, a Atlantis Cup vai ser alvo de um estudo de impacto económico, uma iniciativa saudada por Luís Garcia que destacou a importância de “avaliar o impacto real dos eventos que apoiamos, para percebermos o valor do investimento público que está a ser feito”, sublinhando que, sendo a ALRAA patrocinadora da regata desde 2002, esta decisão “reforça a transparência, o rigor e a responsabilidade com que a iniciativa tem sido conduzida”.