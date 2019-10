Pais preocupados com falta de auxiliares nas escolas

As mais lidas

Ler mais na edição terça-feira, 29 outubro 2019, do jornal Açoriano Oriental

A escola abriu mais tarde porque o funcionário que está encarregue de abrir a porta do estabelecimento de ensino mais cedo, para que os pais possam deixar os filhos a tempo de chegarem ao trabalho, faltou.

Ontem de manhã, quando chegaram à Escola Básica 1/JI de Matriz (conhecida como Escola das Anexas), os alunos ficaram à porta, porque a escola só abriu às 9h00 para as atividades letivas. Crianças, pais, e até viaturas acabaram por se concentrar junto à escola, criando alguma confusão na zona.

Uma situação pontual tornou ontem visível um problema que não é novo e que preocupa os pais dos alunos da EBI Roberto Ivens: as escolas têm falta de pessoal auxiliar, o que compromete “a segurança, o funcionamento e o sucesso dos alunos”

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok