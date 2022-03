'Outsiders - Cinema Independente Americano' na ilha Terceira

De acordo com nota, o Outsiders – Cinema Independente Americano, uma coprodução do Cine-Clube da Ilha Terceira e da FLAD, compreende “géneros e narrativas clássicas e filmes estreados (e alguns premiados) em festivais como Sundance, SXSW, Tribeca ou Berlim, que nos trazem um olhar diferenciado sobre a vida contemporânea dos jovens adultos americanos”.





O evento conta com uma seleção de filmes de realizadores independentes, produzidos nos EUA entre 2010 e 2019, alguns deles premiados e nunca antes exibidos em Portugal. Ao todo são 11 filmes “fora do circuito 'mainstream' e com uma presença ainda pouco notada em Portugal, mas que certamente dizem muito a quem tem acompanhado o que de mais representativo se tem feito na terceira vaga de cinema independente americano. Inclui nomes como Lena Dunham, Chloé Zhao, Joe Swanberg, Frank V. Ross, Patrick Wang e muitos outros”.





Desta forma, no dia 31 de março, no Auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, é exibido 'Tiny Furniture', de Lena Dunham, realizadora, produtora e atriz.





A 7 de abril, será a vez da estreia do 'The Rider', de Chloe Zhao, no Centro Cultural e de Congressos, em Angra do Heroísmo.