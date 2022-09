Orquestra Juvenil da Lagoa em concerto no Cabouco

Do variado reportório que irão apresentar, destaca-se o hino oficial dos 500 anos da elevação da Lagoa a vila e sede de concelho.





Em nota de imprensa a autarquia explica que o jovem lagoense Luís Paulo Moniz é o maestro da orquestra composta por jovens elementos das três bandas filarmónicas do concelho. Congrega, no total, 57 elementos, da Sociedade Filarmónica Lira do Rosário, da Sociedade Filarmónica Estrela D´Alva e da Sociedade Filarmónica Fraternidade Rural.





A Orquestra Juvenil da Lagoa foi apresentada ao público, pela primeira vez, na sessão solene de abertura das Festas de Santo António, no passado mês de junho. A mesma já realizou concertos nas freguesias da Ribeira Chã e Água de Pau.





No dia 11 de outubro, será a vez de atuar na Igreja de Nossa Senhora do Rosário.