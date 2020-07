"Empresários criticam centro de testagem à Covid-19 no aeroporto", é o destaque do título fotográfico da capa do Açoriano Oriental.



Obra nas Sete Cidades aguarda autorização do governo há nove meses.

Região aumenta incentivos para o turismo.

Fraca procura leva TUI a cancelar operação de verão.

Movimento quer incentivar açorianos a dar gorjeta.

AFPD quer reunir com associações para discutir regresso das competições.

Campo de futebol acolhe estágio de karaté.