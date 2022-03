Ordem dos Enfermeiros nos Açores entrega 'Diploma Mérito Académico 2021'

O diploma será este ano atribuído a Ana Sofia Botelho Macedo, melhor estudante finalista do ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Enfermagem, em conformidade com o regulamento do Diploma de Mérito Académico.





Na cerimónia de entrega estarão representados, para além dos diversos órgãos da Ordem dos Enfermeiros, a tutela, a Reitoria da Universidade dos Açores, bem como a Escola Superior de Saúde.





Saliente-se que o 'Diploma de Mérito Académico' é uma iniciativa da Secção Regional da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Enfermeiros e da Escola Superior de Saúde da Universidade dos Açores, que “entenderam ser de grande relevância premiar os melhores discentes”, refere nota.