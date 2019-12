Orçamento Participativo Jovem da Lagoa com 18 projetos

Citada em nota de imprensa, a vereadora da Câmara Municipal da Lagoa, Albertina Oliveira, afirmou que “todas as ideias são válidas e acarinhadas pelo executivo”. Recorde-se que o OPJ da Lagoa é uma iniciativa que pretende dar voz às pretensões da juventude do concelho, com a aplicação de 25 mil euros nos projetos mais votados pela comunidade. A votação para selecionar o projeto vencedor irá decorrer entre 2 e 31 de janeiro, através de um SMS gratuito para o número 4310; através da plataforma online https://opj.lagoa-acores.pt/ ou em ações de voto programadas por todo o concelho.

Refira-se que nesta edição do OPJ da Lagoa, a votação estará aberta, pela primeira vez, a qualquer cidadão, independentemente da sua idade e local de residência.

Os 18 projetos que irão a votação são: Feira Municipal do Livro; Bus App; Ecopets; Parque Infantil no Bairro de São Pedro; Colour Fun Lagoa; Desfile de Moda; Bebedouros de água duplos (animais/pessoas); Campo de areia de Santa Cruz; Lan Party Lagoa; Concurso de Talentos; Quiosque de Verão na Zona Balnear do Cerco; Circuito de Manutenção no Tecnoparque; Alpendre para os Idosos; GeoTour Lagoa – Geocaching; Drenagem de esgoto com “Meia Gigante”; Mais água, menos lixo!; Vídeo-guia e Semáforos para Passadeiras junto à Escola Secundária.

A divulgação do ou dos projetos vencedores será feita no dia 9 de fevereiro.