Orçamento para 2020 do município da Lagoa totaliza 13,9 ME

“O nosso orçamento para o próximo ano tem uma dotação de 13,9 milhões de euros. Há uma série de áreas que vêm reforçadas a sua dotação orçamental, desde logo a educação e cultura, que tem um crescimento na ordem dos 170%, na área da ação social há um aumento de 51%. Havendo ainda no desporto e juventude um crescimento de 79% e no ambiente 44%”, referiu Cristina Calisto, em declarações à agência Lusa.

Segundo a autarca socialista, o orçamento para o próximo ano foi aprovado na noite de terça-feira na Assembleia Municipal com 16 votos a favor do PS e cinco votos contra do PSD.

O orçamento para este ano daquela autarquia de São Miguel foi de 15 milhões de euros, tendo a presidente do município da Lagoa explicado que para o próximo ano “há uma redução na ordem de um milhão de euros”.

“O orçamento de 2019 integrava uma candidatura à modernização administrativa de mais de um milhão de euros que está concretizada, já que ao longo deste ano foram vários os projetos e as iniciativas que se foram realizando nesta área. Temos outros projetos que ainda estão em fase de avaliação e que não constam do nosso orçamento porque não foi aprovada a candidatura a fundos comunitários”, explicou.

Cristina Calisto destacou ainda que no orçamento da Lagoa para o próximo ano "há uma redução do serviço da dívida na ordem dos 11%", porque foram sendo pagos empréstimos contraídos pelo município ao longo de vários anos.

"Este ano, o valor que integramos no orçamento para o pagamento do serviço da dívida foram 901 mil euros e no próximo ano, com amortizações destes empréstimos, só iremos pagar 802 mil euros", referiu.

A dívida atual da autarquia da Lagoa é de cinco milhões de euros.

A presidente da Câmara Municipal da Lagoa disse ainda que no orçamento para o próximo ano "há uma redução na ordem dos 13% nos programas de empregabilidade, porque a autarquia está a fazer a integração de precários através do programa de integração na administração pública de pessoal há algum tempo".

Em termos de grandes investimentos, a autarca fez referência a candidaturas a fundos comunitários que potenciam "novos projetos na área da modernização administrativa, na eficiência energética dos edifícios municipais e na recolha seletiva dos resíduos no concelho", destacando ainda a realização de várias obras no concelho, nomeadamente "a requalificação da Praça Nossa Senhora do Rosário, a construção de uma ETAR" e de "um polidesportivo para funcionar como espaço de treinos para os clubes do concelho".

"Através de um empréstimo a médio e longo prazo, a autarquia tenciona realizar as obras de adaptação de uma propriedade da câmara para parque de estacionamento que sirva a cidade da Lagoa e o núcleo comercial" e "obras de recuperação" do cineteatro em Água de Pau e "investimentos na rede de abastecimento de água", acrescentou.