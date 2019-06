Opereta “Une Education Manquée” no Cineteatro Lagoense

O espetáculo terá lugar pelas 21 horas, sendo uma iniciativa do Instituto Cultural Padre João José Tavares, com a colaboração da Câmara Municipal de Lagoa e do Conservatório de Ponta Delgada.





Segundo explica nota de imprensa, a opereta “Une Education Manquée” é uma peça de um ato e nove cenas do autor francês Emmanuel Chabrier.





Composta em 1878-79, a obra, ambientada no século XVIII, foi traduzida num estilo animado e leve de opereta, no qual Chabrier se destacou e aperfeiçoou em L'Etoile. Trata a história do jovem conde Gontran e da sua noiva Helen, que aguardam conselhos para o casamento e a noite de núpcias. A sinopse da peça revela que Helen sai do convento e Gontran deixa o seu tutor, Mestre Pausanias, que lhe havia ensinado tudo,exceto, precisamente, as matérias do amor e do casamento.







Saliente-se que o Instituto Cultural Padre João José Tavares, entidade organizadora deste evento, foi formalmente constituído a 7 de abril de 2008. Tem como principal objetivo divulgar e enriquecer a cultura no concelho de Lagoa.