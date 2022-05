Ucrânia

ONU preocupada com baixas civis nos “combates ferozes” na região leste

A ONU está preocupada com o impacto sobre os civis dos “combates ferozes” nas regiões leste de Lugansk e Donetsk e em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, segundo os relatos divulgados pela equipa deste organismo no terreno.