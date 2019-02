Olivia Colman ficou “sem saber o que fazer” ao vencer o Óscar de melhor atriz

As mais lidas

"A Favorita" era, a par de "Roma", o filme mais nomeado da 91.ª edição dos prémios da Academia, com dez indicações, tendo vencido apenas nesta categoria.

A atriz, que também protagonizou a série policial "Broadchurch", atribuiu a vitória à qualidade do argumento.

Olivia Colman admitiu que ficou atrapalhada durante o discurso de aceitação do Óscar e que não percebe "como é que alguém mantém a compostura" e se lembra do que dizer, "porque é uma situação muito estranha".

"Não faço ideia, não consigo dizer o que estou a sentir", afirmou a atriz, que não esperava vencer numa categoria onde também estava nomeada Glenn Close e sugerindo que, "no próximo ano, talvez consiga fazê-lo".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok