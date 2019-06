Octogenário detido por atacar bancária com gás pimenta

A situação aconteceu, ontem, de manhã, na agência do Novo Banco dos Açores, situada na rua Hintze Ribeiro, em Ponta Delgada.







Segundo as informações recolhidas, junto de fonte policial, o homem justificou o ataque com o facto da funcionária ter negado o acesso à conta bancária de uma familiar direta. Foi, inclusivamente, o próprio homem que contactou a PSP para se deslocar à agência bancária, após atacar a funcionária com gás pimenta. A bancária necessitou de receber tratamento hospitalar e, quando recebeu alta médica, apresentou queixa na PSP de Ponta Delgada.





O gás pimenta é, geralmente, utilizado por elementos das forças de segurança para manter a ordem pública, sem recorrer a armas potencialmente letais.







A aquisição e posse de gás pimenta carece de uma licença prévia da PSP. Quem for atingido por gás pimenta acaba por apresentar sintomas de irritação nos olhos, garganta seca e dificuldades respiratórias. Quando uma pessoa é sujeita ao gás pimenta deve limpar imediatamente os olhos com água corrente.