Obras no Centro de Saúde de Santa Cruz das Flores decorrem como previsto

O secretário regional da Saúde afirmou, em Santa Cruz das Flores, que as obras de remodelação do Centro de Saúde estão a decorrer dentro das condições previstas.

“Tive oportunidade de ver de perto o evoluir da obra e as condições de acomodação temporária dos funcionários e utentes, confirmando no terreno que essas condições estão asseguradas”, salientou Rui Luís, que falava no final de uma visita a esta empreitada, no valor de 1,5 milhões de euros, que teve início em outubro.





De acordo com nota do Gacs, a intervenção, que visa melhorar a organização dos espaços, com alterações de funcionalidade de algumas valências e circuitos, comporta ainda a remodelação dos serviços de Internamento, de Urgência e de Fisioterapia.





“As obras estão a decorrer dentro da normalidade e esperamos que estejam concluídas dentro do prazo que está estipulado, daqui a 18 meses”, frisou Rui Luís.





Nesta deslocação à ilha das Flores, o secretário regional visitou ainda o Posto de Saúde das Lajes, que presta cobertura a cerca de 1.500 utentes.





Rui Luís revelou, na ocasião, que a Unidade de Saúde de Ilha proporcionou a realização neste Posto de consultas na área da Nutrição, Psicologia e Medicina Geral e Familiar, além da recolha de análises clinicas, adiantando que, em fevereiro, serão retomadas as consultas de Terapia da Fala e Medicina Dentária.





“Este posto de saúde cumpre, assim, a sua missão de proximidade aos utentes, tendo realizado no ano passado cerca de 1.000 consultas e 5.400 tratamentos, na área da enfermagem”, realçou o titular da pasta da Saúde.





Todos os meses são disponibilizados no Posto de Saúde das Lajes das Flores 12 períodos de consulta, com recurso a quatro médicos de família, que prestam consultas segundo um plano de rotatividade.





Esta é uma das 102 extensões de saúde da Região com presença territorial na periferia dos Centros de Saúde, materializando a política de proximidade do Serviço Regional de Saúde.