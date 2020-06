Obra de construção da proteção de emergência já arrancou no Porto das Lajes das Flores

Esta visita enquadrou-se na ronda de contactos e visitas que Vasco Cordeiro está a efetuar por todas as ilhas, no âmbito do processo de retoma da atividade económica na Região, após a primeira fase de combate à pandemia de Covid-19.

No Porto das Lajes, Vasco Cordeiro teve oportunidade de constatar o andamento dos trabalhos para proteger o terrapleno, que vai constituir uma primeira barreira à agitação marítima, evitando, desta forma, galgamentos para a zona da atividade portuária, refere nota do executivo.

O projeto de construção do novo Porto das Lajes das Flores está em fase de estudo prévio, depois da destruição total provocada pelo furacão Lorenzo, que causou estragos estimados em cerca de 330 milhões de euros na Região, com uma parte significativa referente a danos em diversas estruturas portuárias, tendo-se o Governo da República comprometido a apoiar 85 por cento desse montante.

Na quarta-feira, após ter chegado às Flores, Vasco Cordeiro visitou também a obra de recuperação dos estragos provocados pelo furacão Lorenzo na obra de beneficiação do Porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, que ascende a um investimento de cerca de 1,8 milhões de euros.

Estas obras de recuperação iniciaram-se em fevereiro e, na prática, destinam-se, além de uma primeira fase de reposição das condições necessárias ao andamento normal da obra, a repor parte dos trabalhos que já estavam a decorrer e que foram destruídos pela tempestade.

Durante esta visita à ilha das Flores, o presidente do Governo, além de outros contactos, reuniu com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, José Carlos Mendes, e com o presidente da Câmara Municipal das Lajes, Luís Maciel, encontros que se enquadraram na ronda de contactos que está a realizar em todas as ilhas da Região, no âmbito do processo de retoma económica da Região.