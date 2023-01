“O cérebro humano do séc. XXI está cada vez mais a distanciar-se do seu corpo”

Ângela da Ponte, compositora açoriana foi premiada no programa Ibermúsicas, dedicado ao setor musical ibero-americano, na categoria de Composição e Estreia de Obra, com o trabalho “Echoes from a near future”, realizado a convite do Sigma Project Quartet, de Espanha e que se inspira nos desafios tecnológicos, políticos, religiosos e morais do século XXI