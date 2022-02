CDS-PP

Nuno Melo admite recorrer para o Tribunal Constitucional de adiamento do congresso

O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo afirmou ter impugnado junto do Conselho Nacional de Jurisdição o adiamento do congresso do partido, decidido numa reunião que considerou “ilegal”, e admitiu recorrer ao Tribunal Constitucional.