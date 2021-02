Número de casos desce na Terceira e aumenta em Vila Franca e Ribeira Grande

De acordo com o boletim desta terça-feira, o número de casos positivos desceu na ilha Terceira, mas aumentou em alguns concelhos de São Miguel, nomeadamente em Vila Franca do Campo e Ribeira Grande.

Em relação aos números de segunda-feira, a Terceira tem agora 48 casos (-8), com Angra do Heroísmo a registar 28 casos (-3), sendo a freguesia de Santa Luzia a que tem maior número, sete casos. A Praia da Vitória tem 20 casos (-6), com Santa Cruz a ter o maior número, nove casos.

Em São Miguel, o concelho da Ribeira Grande tem um ligeiro aumento, em relação a ontem, registando 227 (+6) e a Vila de Rabo de Peixe regista 180 casos (+6).

O concelho de Vila Franca do Campo tem 53 casos (+3) e a freguesia de Ponta Garça regista 32 casos (o mesmo número de ontem).

Ponta Delgada regista 61 (-1) casos e São Pedro tem 11 casos (o mesmo número de ontem).

A Povoação tem quatro casos (-1), todos em Água Retorta.

A Lagoa mantém os sete casos, com Água de Pau a manter, também, quatros casos.

Nordeste mantém um caso.

A ilha do Faial mantém os 18 casos, sendo 17 na Horta (o mesmo número de ontem), com a freguesia da Matriz a registar nove casos (o mesmo número de ontem).

O Pico tem três casos (-1), dois na Madalena e um em São Roque do Pico.

As Flores mantém um caso em Santa Cruz.

O Corvo mantém um caso.