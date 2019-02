Número de casos de gripe ainda está a subir

As mais lidas

Enquanto no continente, a gripe baixou de intensidade e o número de casos está a decrescer, na Região o cenário é o oposto. “Estamos em fase ascendente, por isso ainda estamos em alerta”, afirma o diretor regional da Saúde, Tiago Lopes. Como explica o responsável, “não podemos dizer que atingimos o pico da incidência da gripe na Região, até porque vamos começar agora com a época de Carnaval”, onde há grandes aglomerados de pessoas, e o contágio poderá aumentar, sublinha.

Diretor regional apela a que, em vez de se dirigir à urgência do hospital, a população use a Linha Saúde Açores ou recorra ao centro de saúde - 808246024

