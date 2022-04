Número de atletas praticantes federados nos Açores caiu em 2020

“Esta redução de 529 praticantes, em relação aos 22.816 atletas federados no ano de 2019, deveu-se essencialmente ao período pandémico que se iniciou no primeiro terço de 2020 e que impossibilitou o normal desenvolvimento da atividade desportiva nos Açores”, refere a Direção Regional do Desporto, citada em nota de imprensa do Governo dos Açores.

De acordo com os dados disponibilizados, competiram 15.329 atletas em masculinos (68,78%) e 6.958 em femininos (31,22%), sendo esta percentagem da participação feminina a “mais significativa registada nos anos em análise”.

Os escalões de formação representam a maioria, com 75,63% dos praticantes federados, perfazendo um total de 16.855.

A taxa de participação absoluta, ou seja, a relação entre o número de praticantes federados e o número total da população, é de 9,18%, o que representa um valor “muito significativo no contexto nacional”.

Segundo a Direção Regional do Desporto, a taxa de participação desportiva potencial, calculada sobre a população residente da faixa etária entre os seis e os 34 anos, foi de 25,11%, diminuindo em relação ao ano de 2019.

Registaram-se 1.029 treinadores em atividade federada na região, sendo que o número total de árbitros/juízes atingiu os 1.121.

Ainda em 2020, os dirigentes federados nos Açores eram 1.501.