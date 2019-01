Novo chefe do Pentágono fala sobre a Síria com Pompeo e Bolton

O novo responsável pelo Pentágono, Patrick Shanahan, falou hoje sobre a Síria com o chefe da diplomacia, Mike Pompeo, e com o conselheiro para a segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, segundo fonte do Departamento de Defesa.





Secretário da Defesa interino, Shanahan substituiu a 01 de janeiro o antigo general dos ‘Marines’ Jim Mattis, que se demitiu em protesto contra a anunciada retirada das forças norte-americanas da Síria.

“Esta manhã, Shanahan, Pompeo, (o chefe do Estado-Maior Joe) Dunford e Bolton reuniram-se aqui no Pentágono para discutir vários assuntos, incluindo a Síria”, indicou a fonte que não quis ser identificada.

A reunião, organizada a pedido de Shanahan, foi a primeira do novo chefe do Pentágono com o secretário de Estado desde 01 de janeiro, embora já tivesse estado com Pompeo várias vezes enquanto “número dois” do Departamento de Defesa.

Antigo engenheiro que passou mais de 30 anos na Boeing, Patrick Shanahan, 56 anos, nunca serviu nas forças armadas e não tem experiência política.

O Presidente Donald Trump manteve-se vago na quarta-feira sobre o calendário da retirada dos cerca de 2.000 soldados atualmente destacados na Síria, indicando apenas que tal “vai levar algum tempo”.

Altos responsáveis militares norte-americanos multiplicaram os alertas contra uma retirada precipitada da Síria que deixaria caminho aberto aos aliados do Presidente Bashar al-Assad, ou seja, à Rússia, grande rival dos Estados Unidos, e ao Irão, inimigo de estimação do Governo de Donald Trump.