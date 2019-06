Nove marchas desfilam em honra a São Pedro na noite de sexta-feira

As tradicionais marchas de São Pedro são um dos pontos altos das festas do concelho da Ribeira Grande, desfile que este ano acontece na noite da próxima sexta-feira, dia 28 de junho, com início pelas 20 horas junto ao parque de estacionamento do estádio municipal da Ribeira Grande.

Esta é a 28.ª edição desta tradição popular que vai colocar cerca de 1500 marchantes na rua ao longo da noite que antecede o dia de São Pedro, padroeiro da freguesia da Ribeira Seca, localidade que volta a acolher um dos eventos populares que mais pessoas congrega à sua volta, refere nota da autarquia.





Vão desfilar nove marchas, oito do concelho da Ribeira Grande e uma da Lagoa, todas acompanhadas por filarmónicas que abrilhantarão a passagem dos marchantes por todo o percurso.





O desfile mantém o percurso habitual, ou seja, sai do parque de estacionamento do estádio municipal da Ribeira Grande e segue pela rua do Mourato, rua Bernardo Manuel Silveira Estrela, travessa com o mesmo nome e desce a rua Direita de Baixo finalizando em frente à igreja da Ribeira Seca.





O desfile das marchas de São Pedro conta com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande, que tem procurado “impulsionar aquela que é uma tradição originária dos ribeiragrandenses como forma de elevar e divulgar as nossas características mais genuínas e que chamam muitos visitantes à cidade e ao concelho. São, sem dúvida, uma riqueza cultural e histórica que importa continuar a preservar”, realçou o presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, citado na mesma nota.





Após as marchas, a animação prossegue com a atuação do grupo “Fat of the Land”, no palco das festas de São Pedro, encerrando-se a noite com a tradicional roda de fogo, pela 01horas, no largo de São Pedro, em frente à igreja da Ribeira Seca.