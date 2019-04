Nova explosão em hotel sobe número de mortos para 158

As mais lidas

As primeiras seis explosões ocorreram "quase em simultâneo", pelas 08:45 (03:15 em Portugal), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais.

A capital, Colombo, foi hoje alvo de, pelo menos, cinco explosões, em quatro hotéis de luxo e uma igreja. Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra ao leste do país.

Uma nova explosão foi ouvida a meio da manhã deste domingo num hotel da capital do Sri Lanka, provocando dois mortos, elevando para 158 o número de vítimas, anunciou a polícia de Colombo.

