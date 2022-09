Nova edição da Semana Cultural da freguesia da Maia arranca hoje

A Junta de Freguesia da Maia, no concelho da Ribeira Grande, arranca hoje com a 18.ª edição da Semana Cultural, após dois anos de interregno devido à pandemia, com exposições, workshops, música e uma feira gastronómica.

O evento típico da Maia, que decorre até domingo, dia 11 de setembro, será o primeiro organizado pelo atual executivo liderado por Susana Ferreira, tendo a aposta recaído sobre a “diversidade”.

“Apostámos numa semana diversificada, com artistas de vários estilos de música, workshops e exposições e ainda um torneio de futebol de sete, sendo que todas estas atividades irão decorrer na sede da Junta de Freguesia, no Centro Social e Paroquial da Maia e no parque de estacionamento do Campo de Jogos Prof. Aurélio do Couto Botelho”, explica o secretário do executivo da Junta.

Segundo Hugo Pereira, durante esta semana, a Junta de Freguesia da Maia organizou “duas exposições, uma delas com pinturas e quadros na sede da Junta e outra de fotografias de árvores centenárias no Centro Social e Paroquial. Também vamos ter um workshop de culinária com o Rúben Correia e, ao longo da semana, o torneio de futebol de sete”, salientando que o torneio conta com sete equipas inscritas, num evento “sempre muito participado, tanto pelos mais jovens como pelos restantes”.

Na quinta-feira, será inaugurada a Feira Gastronómica no parque de estacionamento do campo de jogos da Maia, começando também a música com vários artistas convidados.

“Vamos ter fado, comédia com o Helfimed, vamos ter os Tunídeos e o Aspegiic e, claro, vamos encerrar a noite com DJ’s para os mais novos”, destaca Hugo Pereira.

Quanto à Feira Gastronómica, a Junta realça que já conta com “quatro ou cinco inscrições que devem apresentar pelo menos um prato típico da Maia, seja doce ou salgado”.

“Vamos ter uma barraquinha de carne guisada e batata da Maia; vamos ter o projeto Calços que envolve várias instituições da freguesia e que vai vender as suas queijadas e ainda o Bombomania, o clube de percussão da freguesia, que vai ter uma barraquinha para ganhar uns troquinhos para comprar os seus tambores e ajudar as suas atuações fora da freguesia”, adianta Hugo Pereira.

Também a noite de fados tem prevista gastronomia, com caldo verde e chouriço.

Tendo em conta a paragem de dois anos na realização desta semana cultural, Hugo Pereira realça que a Junta de Freguesia está com “grandes expectativas quanto à participação e à adesão às atividades preparadas”.

“Em todas as atividades que se tem organizado este ano na Maia, desde eventos religiosos a outros, foi visível a grande participação da população tanto da freguesia como de fora. Já organizámos a Festa do Santíssimo, a Noite do Pão Quente e notou-se que as pessoas ficaram sedentas de sair, de conviver, de assistir a bandas, de comer e beber. Por isso, temos grandes expectativas para esta semana”, salientou.