Nova derrota em pares deixa João Sousa 'isolado' no ténis

Os 'Sousas' foram hoje eliminados pelos japoneses Kei Nishikori e Ben McLachlan, numa partida em que a um primeiro 'set' penalizador, perdido por 6-1, se seguiu um outro muito mais equilibrado, mas insuficiente, 'entregue' por 6-4.

A consistência e versatilidade dos japoneses, sobretudo a servir, deitou por terra a resistência lusa, que ainda salvou cinco de oito pontos de 'break' enfrentados, mas não conseguiu mais do que fazer frente aos nipónicos, com seis ases (contra zero dos lusos) no jogo todo, ganhando 78% dos pontos de serviço tentados, contra 56% dos lusos.

O jogo começou logo arrasador para João e Pedro, com cinco jogos perdidos de enfiada, antes de fazerem o 5-1, que acabou por ser apenas uma formalidade até Nishikori e McLachlan fecharem a primeira metade.

Vencer o primeiro jogo do segundo 'set' deu alento aos portugueses, que também se colocaram a vencer por 2-1 antes de consentirem a reviravolta, e com isso voltarem a ceder a iniciativa da partida, com a equipa 'da casa' a não mais ceder o controlo na frente do marcador até fecharem a partida ainda antes da hora de jogo no Ariake Tennis Park.

A dupla não conseguiu fazer o que João Sousa havia conseguido no Rio2016, então ao lado de Gastão Elias: chegar à segunda ronda, o que então lhes valeu o nono lugar nessa tabela.

Antes, já Pedro Sousa tinha perdido em singulares com o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 16.º cabeça de série, por 6-3 e 6-0, num jogo de uma hora e dois minutos.

João Sousa, 137.º do mundo, segue em prova em singulares, na qual se estreia na primeira ronda frente ao checo Tomas Machac, 145.º tenista mundial. No Rio2016, chegou à segunda ronda.