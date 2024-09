Noruega deixa de conceder asilo automático a ucranianos

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, as autoridades norueguesas decidiram atribuir “proteção coletiva” aos refugiados ucranianos, concedendo-lhes automaticamente asilo.

Nos últimos dois anos e meio, a Noruega, um país com 5,6 milhões de habitantes, acolheu cerca de 85.000 ucranianos, o que, segundo Oslo, é mais do que os vizinhos nórdicos.

“Não podemos aceitar uma percentagem desproporcionada de pessoas deslocadas em comparação com países comparáveis, como os países nórdicos”, afirmou a ministra da Justiça norueguesa, Emilie Enger Mehl, citada pela agência francesa AFP.

A partir de agora, as autoridades de imigração tratarão individualmente os pedidos de asilo dos residentes de seis regiões da Ucrânia Ocidental consideradas seguras: Lviv, Volhynia, Transcarpathia, Ivano-Frankivsk, Ternopil e Rivne.

O Governo norueguês justificou as medidas mais rigorosas com o impacto do afluxo de refugiados na habitação, nos serviços de saúde e nas escolas de vários municípios.

Enger Mehl disse também que “uma proporção crescente” dos refugiados ucranianos eram “homens, muitos deles em idade de combater”, numa altura em que a Ucrânia luta para reconstituir as fileiras do exército para repelir a ofensiva russa.

Ao longo do tempo, as autoridades norueguesas já tinham tornado mais rigorosas as condições de acolhimento, na esperança de limitar o número de chegadas e incentivar mais ucranianos a encontrar trabalho.