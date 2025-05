Nordeste inaugura memorial a combatentes

Integrada nas comemorações do Dia do Nordeste, a inauguração do espaço, denominado Parque do Combatente visa honrar os combatentes do concelho que faleceram nesta campanha.

“Nesse sentido, convida-se toda a população em geral, particularmente todos os antigos combatentes e os familiares dos falecidos, para participarem nesta patriótica cerimónia, demonstração de que aqueles que tudo deram pela pátria nunca serão esquecidos”, refere o Núcleo das Ilhas de S. Miguel e de Santa Maria da Liga dos Combatentes, em nota de imprensa.