Nicola Conte e músico dos Gotan Project em setembro no Jardim Fest, nos Açores

O DJ e produtor italiano Nicola Conte, “muito conhecido no estilo inovador de acid jazz, em que incorpora temas de bossa nova, melodias de filmes italianos, e até música tradicional indiana”, atua no certame açoriano, e no cartaz está também Philippe Cohen Solal, membro fundador dos Gotan Project, que cruza tango com música eletrónica.

O anúncio foi feito, numa conferência de imprensa que contou com uma pequena atuação do duo português Virgem Suta, que já tinha sido anunciado para o certame, a par da banda de soul e funk HMB.

Pelo Parque Urbano de Ponta Delgada vão passar, também, os açorianos We Sea e Nuno Cabral, bem como DJ locais, revelou o organizador do festival, Filipe Mota.

A quinta edição do festival tem, pela primeira vez, um dia dedicado às crianças, o domingo, que contará com a atuação do Avô Cantigas.

O festival começou por realizar-se no Jardim António Borges, mas, no ano passado, mudou de casa para o Parque Urbano de Ponta Delgada.

Além da música, são desenvolvidas outras atividades, como artes plásticas ou dança, através de uma parceria feita com o Estúdio 13, que faz também a curadoria do ciclo de cinema ao ar livre.

Será igualmente promovido o artesanato regional, em parceria com o Centro Regional de Apoio ao Artesanato, com o habitual mercado urbano e a realização de 'workshops'.

A edição de 2019 do Jardim Fest é dedicada à ecologia e à promoção de boas práticas ambientais, contando com um esforço da parte da organização para manter o festival sustentável, mas também através da tentativa de influenciar positivamente as atitudes do público mais jovem.