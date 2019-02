NFL vai indemnizar dois jogadores que se ajoelharam durante o hino americano

As mais lidas

Em 2017, vários outros jogadores da NFL ajoelharam-se durante o hino norte-americano em protesto contra a violência policial e desigualdade social e racial no país.

“Não me vou levantar para saudar um bandeira de um país que oprime os negros e as pessoas de cor”, afirmou, na altura, o ‘quarterback’ Kaepernick.

De acordo com a imprensa especializada nos Estados Unidos, a NFL acordou pagar entre 70 a 80 milhões de dólares aos jogadores.

Em comunicado, a NFL confirma ter estado em contato com os advogados dos dois atletas nos últimos meses, sendo que as partes chegaram a um entendimento, embora ainda “dependente de um acordo de confidencialidade”.

Os jogadores de futebol americano Colin Kaepernick e Eric Reid, que em 2016 protestaram durante o hino dos Estados Unidos, retiraram as queixas em tribunal contra a Liga norte-americana (NFL) e vão ser indemnizados por aquela entidade.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok