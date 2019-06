Neymar acusado de violação

As mais lidas

A mulher diz que conheceu Neymar através de mensagens na rede social Instagram e que um representante do jogador lhe comprou os bilhetes de avião e um quarto de hotel em Paris.

A alegada vítima apresentou queixa na sexta-feira, em São Paulo, com os representantes de Neymar a não terem ainda reagido a estas acusações, apesar de contactados pela AP.

De acordo com o mesmo documento, o incidente aconteceu em 15 de maio, às 20:20, num hotel da capital francesa, onde Neymar representa o Paris Saint-Germain.

O futebolista brasileiro Neymar está a ser acusado de ter violado uma mulher em Paris, de acordo com um documento policial a que a Associated Press teve acesso.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok