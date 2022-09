Néveda Ent. na Feira do Livro de Lisboa

Terry Costa, fundador da Néveda Ent., refere citado em nota de imprensa que, tendo sido esta a “nossa primeira participação nesta feira, realizamos uma apresentação oficial para o sector, incluindo editoras, meios de comunicação e público em geral, destacando o trabalho conseguido no primeiro ano de atividade e os planos que temos para os próximos meses”.





Além da apresentação da editora, decorreram várias reuniões que levaram ao sucesso do networking com parceiros nacionais, da Espanha e ainda do Brasil.





“Foi a primeira vez que conseguimos conversar com empresas a qual podemos construir jogos didáticos com as personagens dos nossos livros, algo que temos muito interesse”, explicou Terry Costa, acrescentando que a maior parte dos negócios que se consegue é “através deste contacto, em pessoa, entre os vários elementos do sector do livro. Sendo assim, estou muito feliz com os contactos e parcerias elaboradas através desta primeira aventura”.





A nota de imprensa adianta que na Feira do Livro de Lisboa, a Néveda Ent., deu a conhecer as próximas publicações que inclui "Néveda nas Américas", com a ilustradora Vera Bettencourt presente, o livro ilustrado "Música, Maestro!", que será lançado este mês no Festival Cordas, e ainda "Novas Vozes Açorianas".