Ucrânia

Negociações sem nada de "muito promissor" ou um "avanço"

As conversações entre as delegações russa e ucraniana na terça-feira, em Istambul, não resultaram em nada "muito promissor" ou num "avanço", disse o Kremlin, diminuindo as esperanças de um progresso decisivo nas negociações entre as partes.