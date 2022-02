Navio Ocean Viking resgata 247 migrantes em três dias no Mediterrâneo

Numa operação de resgate que ocorreu na zona de busca e salvamento da Líbia, uma embarcação de fibra de vidro foi intercetada com 19 migrantes, incluindo duas mulheres e três menores desacompanhados de adultos, explicou a ONG nas suas redes sociais.

Na primeira operação de resgate do navio, no sábado, foram resgatados 93 imigrantes, entre os quais dezasseis menores desacompanhados.

Na manhã de domingo, uma embarcação de madeira “com altíssimo risco de naufrágio” foi intercetada e 22 pessoas foram salvas, incluindo seis menores. Pouco depois, foram resgatados 25 migrantes que viajavam noutro barco na mesma área.

Na noite de sábado para domingo, o Ocean Viking resgatou 88 migrantes, dos quais um terço (27) eram de menores e um recém-nascido.

Esses migrantes estavam numa embarcação de madeira na área de busca e salvamento sob jurisdição da Líbia e o alarme sobre a situação foi lançado pelo "Alarm Phone", um serviço telefónico para migrantes que alerta sobre possíveis naufrágios.

Quando o navio Ocean Viking chegou à área, uma aeronave de vigilância europeia já havia emitido dois pedidos de socorro.

Após estas operações, o Ocean Viking tem a bordo 247 migrantes, que estão a ser atendidos por membros da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICR).

Até 11 de fevereiro, 3.155 migrantes desembarcaram em Itália, quase mil a mais do que os 2.233 que chegaram ao país no mesmo período do ano anterior, segundo dados do Ministério do Interior italiano.