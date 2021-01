NATO pede aos EUA e à Rússia que prolonguem pacto nuclear prestes a expirar

“Não devemos ficar numa situação sem limites de ogivas nucleares e o New START expirará em alguns dias”, disse Jens Stoltenberg a jornalistas em Bruxelas.

Assinado em 2010 pelos Presidentes norte-americano Barack Obama e russo Dmitri Medvedev, o tratado New START é o último grande acordo que rege parte dos arsenais nucleares dos dois grandes rivais geopolíticos, limitando cada país a um máximo de 1.550 ogivas e 700 sistemas balísticos.

O pacto expira a 05 de fevereiro e na segunda-feira o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, indicou que Moscovo aguarda “propostas concretas” de Washington sobre a questão.

“A nossa posição (a favor da prorrogação) é bem conhecida", adiantou Lavrov.

Um dia depois, o futuro secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse durante a audição no Senado para a sua confirmação, que os Estados Unidos vão tentar negociar com a Rússia um prolongamento do tratado New Start.

"Tentaremos estendê-lo", indicou Blinken aos senadores, adiantando: "É uma questão que o Presidente eleito terá de enfrentar quase imediatamente após a sua posse" porque "temos um acordo que termina em apenas 16 dias".

Stoltenberg sublinhou que “um prolongamento do New START” deverá ser apenas “o início dos esforços para fortalecer o controlo de armas”.

“Necessitamos de encontrar formas de incluir mais sistemas de armas, não cobertos pelo New START, mas também de incluir a China, que está não só a modernizar as suas armas nucleares, mas também a expandir as suas capacidades nucleares”, declarou.