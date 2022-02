NATO convoca cimeira virtual de líderes para sexta-feira

“A paz no nosso continente foi destruída. Temos agora uma guerra na Europa numa escala e tipo que pensávamos pertencer ao passado […]. Convoco uma cimeira virtual de líderes da NATO para amanhã [sexta-feira] para discutirmos o caminho em frente”, declarou Stoltenberg, numa conferência de imprensa no quartel-general da organização, em Bruxelas, após uma reunião do Conselho do Atlântico Norte.

O secretário-geral da Aliança adiantou ainda que na reunião de urgência realizada hoje de manhã, o Conselho do Atlântico Norte – principal órgão de decisão política da NATO, ao nível dos embaixadores dos países membros – decidiu ativar os planos de defesa da Aliança.

“Este é um passo prudente e defensivo, para proteger as nações aliadas durante esta crise, e permitir-nos-á deslocar capacidades e forças, incluindo a força de resposta da NATO, para onde for necessário […]. A missão fundamental da NATO é proteger e defender todos os Aliados. Não deve haver espaço para qualquer erro de cálculo ou mal-entendido: um ataque a um será encarado como um ataque a todos”, advertiu.

Apontando que “a Rússia está a recorrer à força para tentar reescrever a História” e “negar à Ucrânia o seu rumo livre e independente”, o secretário-geral constatou que, “infelizmente, aconteceu aquilo para o que a NATO alertava há meses” e já se tinha preparado.

“Em resposta à acumulação militar maciça da Rússia, já reforçámos a nossa defesa coletiva, em terra, no mar, e no ar. Nas últimas semanas, os Aliados da América do Norte e da Europa destacaram milhares de tropas adicionais para a parte oriental da Aliança e colocaram outras em prontidão”, disse.

Stoltenberg precisou que a Aliança tem “mais de 100 jatos em alerta máximo”, para proteger o espaço aéreo da Aliança, e “mais de 120 navios no mar”, desde o Ártico até ao Mediterrâneo.

“Tudo isto mostra que o nosso compromisso coletivo de defesa, o Artigo 5º, está revestido a ferro. E continuaremos a fazer o que for necessário para proteger a Aliança da agressão”, enfatizou.

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.