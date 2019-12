Natal dos Hospitais é presente para os doentes

E foi através da música, humor e dança que ao longo de 18 atuações animaram o final de tarde ontem dos doentes internados no hospital assim como de quem assistiu pela televisão ao espetáculo que é uma iniciativa do jornal Açoriano Oriental, produzida em parceria com a RTP/Açores e o Hospital do Divino Espírito Santo.





Na edição deste ano atuaram os artistas e agrupamentos: Pizzicato, Vânia Dilac, Tia Maria do Nordeste, V-Bass, Gabriel Costa, Ballet Rosa Macedo, Fátima Santos, Nuno Martins, Explosão Radical, Músicas do Mundo, Mário Fernandes, Alfredo Gago da Câmara, João Moniz, Manuel Plácido, Sara Cruz, Passos Pesados, The Quiet Bottom, Jaime Goth e Banda.Com.







Leia a reportagem completa na edição de sábado do Açoriano Oriental