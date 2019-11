Natal chega ao Parque Atlântico a 1 de dezembro

No próximo dia 1 de dezembro o Natal chegará ao Parque Atlântico, em Ponta Delgada, com o Parada de Chegada do Pai Natal às 15h00.

Com uma atuação musical pela Academia das Expressões, o espetáculo de chegada do Pai Natal, vai reunir várias figuras natalícias que farão as delícias de toda a família.





De acordo com comunicado, até dia 24 de dezembro o Natal no Parque Atlântico vai contar com vários momentos de dança, música, fotografias com o Pai Natal e ateliers.





Aos fins de semana, as crianças são convidadas a ouvir uma história na 'Ilha do Pai Natal'. A duende conta uma história popular, que foi reescrita para ter o Pai Natal como protagonista, como João Pé de Feijão, Os Três Porquinhos ou o Capuchinho Vermelho.





Ouvida a história, a duende convida as crianças a participarem nos ateliers relacionados com a história que ouviram, onde podem aprender a fazer bolachas, postais de Natal, modelagem ou pintura de seixos.





Os mais novos terão, ainda, a oportunidade de participar gratuitamente em atividades lúdico-didáticas diárias com muita animação para fazerem uma pintura facial, um desenho, escultura de balões ou até escreverem a carta ao Pai Natal.





No dia 8 de dezembro o Parque Atlântico convida toda a família para assistir ao teatro musical “Incrível Aventura do Pai Natal num Mundo das Histórias”. A Pipa Patareca e o seu amigo ratinho contam a história, numa mistura inesperada das várias fábulas tradicionais com músicas infantis do cancioneiro popular.





No dia 7 de dezembro às 17h00, o Parque Atlântico recebe o ‘Bailado de Natal’ interpretado pelos alunos da Academia das Expressões e no fim de semana seguinte, à mesma hora, os alunos vão alegrar os visitantes do centro com a sua interpretação dos clássicos da quadra natalícia.





No dia 15 de dezembro às 17h00 os alunos da Academia das Expressões vão apresentar um tema original “Christmas Come Me”.