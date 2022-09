“Na Economia Azul, Israel pode aprender com os Açores”

Dor Shapira. Embaixador de Israel em Portugal visitou os Açores e quer incrementar as relações entre os dois territórios. Na área tecnológica, os Açores podem beneficiar com o conhecimento israelita e, pelo contrário, na área do mar, há investigação feita nos Açores que interessa a Israel