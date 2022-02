Museu Francisco de Lacerda promove apresentação do livro “O Mosteiro da Esperança de Ponta Delgada - o Património em Diálogo com a Sociedade”

O Museu Francisco de Lacerda promove o lançamento do livro “O Mosteiro da Esperança de Ponta Delgada- o Património em Diálogo com a Sociedade” de Hélio Soares, que irá decorrer no auditório do museu, no dia 06 de agosto, pelas 21H00, com entrada gratuita e dirigido ao público em geral.