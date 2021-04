Museu da Graciosa recebe "Saudade por Martim Cymbron"

Depois de visitar o Jardim Saudade, repleto de variedades da planta florífera scabiosa, localizado na MiratecArts Galeria Costa na ilha do Pico, o artista micaelense ficou inspirado para participar neste projeto, assim construindo “Saudade por Martim Cymbron”, uma série de 10 obras, indica nota.





“Pintado num fundo acrílico, a flor destaca-se num realismo trabalhado a óleo, tendo a preocupação do artista conjugar o fundo com o elemento principal em termos cromáticos”, explica a mesma nota.





O artista propõe um olhar diferente à majestosa scabiosa em várias fases e variedades.





Refira-se que 'Saudade por Martim Cymbron' estreou em 2017, no Ancoradouro, na Madalena do Pico, antes de seguir para a sala galeria no Museu do Pico.





A Biblioteca Pública da Horta, na ilha do Faial, o Atelier de Kaasfabriek, na ilha de São Jorge e o Museu das Lajes das Flores, também já acolheram a exposição.





Uma coleção de 10 cartões postais, das pinturas originais, estão disponíveis para aquisição.





A mostra fica patente no Museu da Graciosa até ao dia 31 de julho de 2021.