Museu da Fábrica da Baleia de Porto Pim reabre no dia 25 de maio

A Fábrica da Baleia de Porto Pim, na cidade da Horta, vai abrir ao público na próxima segunda-feira dia 25 de maio, com novas regras de acesso e utilização do espaço, revela em comunicado o Observatório do Mar dos Açores.



O núcleo museológico esteve mais de 70 dias encerrado, devido às medidas de prevenção de contágio do novo coronavírus, mas a partir de segunda-feira o museu passa a poder ser visitado através de marcação prévia no dia anterior, pelo número de telefone 292 292 140.



O museu vai estar aberto entre as 10h00 e as 17h00 e a visita pode ser feita em qualquer dia da semana em grupos constituídos por um máximo de cinco pessoas.



O Observatório do Mar dos Açores informa que o espaço conta com novas regras de acesso e utilização do espaço, nomeadamemte a obrigatoriedade de todos os visitantes com idade superior a seis anos usarem máscara. É também obrigatório que todos desinfetem as mãos à entrada (sempre que tal se justifique) e cumpram as regras de etiqueta respiratória.



A Fábrica da Baleia preserva toda a maquinaria original utilizada no processamento de baleias caçadas no período da baleação açoriana e exibe ainda um esqueleto de cachalote com 10 m de comprimento e um fóssil de crânio de baleia com cerca de 6 milhões de anos.



O museu da Fábrica da Baleia situa-se na Horta, Ilha do Faial, e contou com mais de 13.000 visitantes só no ano de 2019.